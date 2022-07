Parole colme di rabbia, quelle scritte da Andrea Tacconi sui suoi canali social nella giornata di ieri. Parole scaturite dalle voci che erano circolate nei giorni scorsi suo suo papà Stefano, che parlavano di un Tacconi in ottima forma e che aveva rilasciato delle interviste. Tutto questo è stato nettamente smentito dal figlio dell’ex portierone di Juventus e nazionale.

Tutto si è verificato qualche giorno fa, quando sul web sono circolate notizie riguardanti Stefano Tacconi. Come tutti sanno, l’ex portiere della Juve si trova attualmente ricoverato in un centro riabilitativo di Alessandria.

Lì è arrivato dopo un lungo ricovero nell’ospedale della stessa città, dopo che il 23 aprile scorso aveva subito una rottura di aneurisma ed una conseguente emorragia cerebrale.

Tacconi da quel giorno ha lottato per sopravvivere con tutte le sue forze e ultimamente i segnali positivi sono stati sempre maggiori.

Ad aggiornare sempre tutti i tifosi che non hanno mai smesso un attimo di sostenere l’ex campione, il figlio Andrea. Lo stesso che in questi giorni si è sfogato per una notizia falsa che si è diffusa in breve tempo e che riguarda le condizioni di suo padre.

Lo sfogo di Andrea Tacconi

Credit foto: andre_tacconi – Instagram

Le condizioni di Stefano Tacconi sono migliorate in queste settimane e all’inizio della settimana scorsa si era parlato addirittura di un’intervista rilasciata ad alcuni giornali.

La notizia, però, è stata prontamente smentita da Andrea Tacconi. Il ragazzo ha spiegato che suo papà non ha parlato con nessun giornalista e che le sue condizioni non glielo permetterebbero. Queste le parole del figlio dell’ex portiere, affidate ad un post sfogo sui social:

Vedo che stanno girando notizie che fanno sembrare mio padre in ottima forma e in grado di rilasciare interviste… quando in realtà non sarebbe assolutamente in grado di farlo, se non attraverso noi come famiglia. Tengo a precisare che mio padre non ha mai rilasciato nessuna dichiarazione con nessun giornalista.

Continua dunque il percorso di riabilitazione di Stefano e l’ottimismo riguardo ad un suo recupero, che però sarà più lungo di quanto tutti pensavano e speravano.