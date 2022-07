Sono passati soltanto poco più di due mesi da quel maledetto 23 aprile in cui Stefano Tacconi si è sentito male ed è stato ricoverato in condizioni disperate all’ospedale di Asti. Si è temuto il peggio per l’ex portierone, ma la sua forza ha stupito tutti e il recupero che sta facendo ha impressionato chiunque. Ha perfino rilasciato un’intervista.

La battaglia di Stefano Tacconi sembrerebbe essere indirizzata sempre più verso la vittoria dell’ex portierone di Juventus e nazionale italiana.

Soltanto due mesi fa era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Alessandria e in molti hanno temuto il peggio per lui.

In questo periodo ha sempre potuto contare sull’amore infinito di sua moglie Laura e di suo figlio Andrea, ma anche del supporto dei milioni di tifosi di tutta Italia.

Lui ce l’ha messa e ce la sta mettendo ancora tutta e gli sforzi, a quanto pare, stanno dando i frutti sperati.

Un passo alla volta Tacconi ha mostrato dei miglioramenti. Da uno sguardo e un dito mosso, ad una lettera scritta alla moglie e ai figli. Da piccoli passetti, ad addirittura un’intervista.

Il quotidiano La Stampa di Torino ha raggiunto il campione nel centro riabilitativo in cui si trova tutt’ora e gli ha fatto qualche domanda, alla quale Stefano ha risposto con lucidità estrema e soprattutto con entusiasmo.

Il recupero prodigioso di Stefano Tacconi

Ho vinto tutto nella mia carriera, ma questa è la coppa più importante. Non ricordo quasi niente. Ho capito che sono stato tanto male, ma ora va molto meglio. Dai, dai, fatemi alzare. Voglio uscire dall’ospedale e tornare a casa presto.

Sono parole semplici quelle di Stefano Tacconi, ma è tutto sbalorditivo se si pensa che solo due mesi fa stava lottando tra la vita e la morte.

Ha ritrovato addirittura la voglia di ridere e scherzare, come spiega la moglie Laura. Fa dei cruciverba e segue sempre da vicino la sua Juventus.

Alla Juve è tornato Pogba, un gran giocatore. Meno male che Dybala è andato via.

Certo non è ancora finita. L’ex calciatore dovrà svolgere le lunghe e faticose sedute di fisioterapia ancora a lungo, ma come spiegano i dottori, se continua di questo passo a fine agosto potrà tornare a casa dalla sua famiglia.