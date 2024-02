Durante l’ultima puntata del programma televisivo Chi l’ha visto, trasmesso su Rai 3, Federica Sciarelli è tornata sulla vicenda di Andreea Rabciuc. Ancora nessuna conferma dal test del Dna, ma è ormai certo che i resti ritrovati nel vecchio casolare siano proprio della 26enne scomparsa circa due anni fa.

Ci sono ancora tanti punti oscuri che avvolgono il giallo di Andreea Rabciuc e uno di questi è quello di un sopralluogo fatto proprio nell’immobile diroccato pochi giorni dopo la scomparsa della ragazza. Il proprietario aveva denunciato una finestra rotta e le forze dell’ordine si erano recate sul luogo per un controllo. È stato proprio l’uomo, ai microfoni di Chi l’ha visto, a darne conferma.

Io entrai nel casale il venerdì, il giorno prima della scomparsa di Andreea, ero venuto a fare dei lavori su una pianta, ma non ho notato nulla di strano. La finestra che io ricordi era intatta.

Il lunedì successivo, Moreno venne avvertito dal fratello. Qualcuno aveva rotto una finestra del casolare di famiglia. Così, l’uomo decise di chiedere agli agenti che stavano perlustrando la zona alla ricerca della giovane scomparsa, di controllare l’immobile.

Ci restarono dentro meno di 10 minuti. Mi dissero che non c’era nulla di strano. Poi aggiustai quella finestra.

Andreea Rabciuc è sempre stata nel casolare?

Con il suo racconto l’uomo ha confermato che gli agenti e la Protezione Civile che controllarono all’epoca il casolare, non videro nessun corpo. Dall’autopsia è emerso che la 26enne potrebbe essere deceduta per impiccagione. Com’è possibile? Il corpo di Andreea Rabciuc si è sempre trovato nel casolare o è stato portato lì in un secondo momento? Saranno solo ulteriori indagini a trovare una risposta a queste misteriose domande. Per ora, l’unico indagato è Simone Gresti, allora fidanzato con la ragazza.

I testimoni hanno raccontato che dopo una serata trascorsa in una roulotte, non molto distante dal casolare in cui sono stati trovati i resti umani, i due avevano iniziato a litigare. Andreea si era allontanata a piedi da sola e da quel momento nessuno ha avuto più sue notizie.