Andreea Rabciuc, nuove accuse nei confronti di Simone Gresti: cosa sta succedendo

Ancora nessuna conferma scientifica sul Dna dei resti umani rinvenuti nel casolare di Castelplanio, ma è ormai certo che si tratti proprio della 26enne Andreea Rabciuc, scomparsa circa due anni fa.

Le autorità continuano ad indagare e a cercare indizi all’interno dell’immobile diroccato. Poche ore fa, è stata diffusa una nuova notizia. L’allora fidanzato di Andreea Rabciuc è ora indagato per istigazione al suicidio. Era già indagato per delitto volontario, sequestro di persona e spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono due le strade battute dalle forze dell’ordine. Un delitto o un gesto estremo. Nel casolare si cercano altre tracce di Dna, che potrebbero provare che Andreea Rabciuc quella sera non fosse da sola. Si attendono anche gli esami sugli insetti che hanno attaccato la salma, che saranno fondamentali per stabilire se i resti umani si siano sempre trovati in quel casolare o se siano stati occultati in un secondo momento, magari dalla stessa persona che ha rotto la finestra dell’immobile.

Simone Gresti, il fidanzato ai tempi di Andreea, si dichiara innocente. Ha sempre raccontato che quella notte si trovavano in roulotte con alcuni amici. Dopo un litigio con la ragazza, lei si sarebbe allontanata a piedi da sola, lasciandogli il cellulare e da quel momento nessuno l’avrebbe più vista.

Gli interrogativi sul caso di Andreea Rabciuc

Perché però Andreea Rabciuc, in uno stato alterato, sarebbe dovuta entrare nel casolare da sola, per poi compiere un gesto estremo? Sembrerebbe che vicino ai resti della 26enne siano stati rinvenuti biglietti e una corda. Dettagli che tuttavia gli agenti non hanno ancora confermato.

Proprio all’interno di quel vecchio stabile inagibile, una ragazza sotto effetto di alcol e droghe, avrebbe trovato fogli e penna e anche una corda con la quale togliersi la vita? O si tratta solo di una messinscena? Sono questi gli interrogativi che al momento circondano la vicenda della ragazza scomparsa. Delitto o gesto estremo? Saranno solo i risultati degli esami medici e le ulteriori indagini a risolvere il giallo di Andreea Rabciuc.