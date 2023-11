Una tragedia indicibile si è verificata nei giorni scorsi a Gorgonzola, in Lombardia. Jimmy Andres Cardenas, un uomo di origini colombiane di soli 32 anni, ha perso la vita a seguito di un grave incidente stradale. Il giovane papà ha perso il controllo della sua moto e si è scontrato contro un furgone. Trasportato in ospedale, si è spento poco dopo per i gravi traumi riportati nell’impatto.

Una comunità sotto shock, una famiglia distrutta, una moglie e due figli piccoli che hanno perso la loro colonna portante, per via di un tragico incidente stradale. L’ennesimo sul territorio italiano, che ancora una volta ha portato via una persona molto giovane.

Erano circa le 20:00 di qualche sera fa e Jimmy era a bordo della sua motocicletta. Stava percorrendo via Roma a Cassina de’ Pecchi, piccolo comune nel milanese, situato nella zona della Martesana.

Arrivato all’incrocio con via Donatori del Sangue, il 32enne ha perso il controllo del suo veicolo a due ruote ed è caduto sull’asfalto. Dopo una carambola, ha invaso la corsia opposta, dove proprio in quel momento stava transitando un furgone.

Nulla da fare per Andres Cardenas

L’impatto frontale contro il mezzo è stato inevitabile e violentissimo. Andres Cardenas è rimasto fermo sull’asfalto, inerme.

Al loro arrivo sul luogo dell’incidente, i soccorritori medici del 118 si sono subito resi conto della drammaticità delle condizioni del motociclista.

Lo hanno stabilizzato come potevano ed è partita subito la corsa verso l’ospedale, il San Gerardo di Monza, dove i medici erano pronti ad accoglierlo e curarlo.

Purtroppo, nonostante i disperati tentativi, per Jimmy Andres non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati nello schianto, che ne hanno decretato un decesso istantaneo.

Cardenas era di origini colombiane, ma viveva in Italia ormai da tantissimi anni. Era residente a Gorgonzola e lavorava in una ditta di logistica della zona.

Tutti nel comune lombardo sono sotto shock per quanto accaduto a quello che era diventato a tutti gli effetti un concittadino e amico.

Andres lascia nel dolore più grande sua moglie Rebekita e i due bambini piccoli che avevano. Innumerevoli i messaggi di cordoglio e vicinanza apparsi sul web.