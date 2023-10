Dramma a San Salvo, padre e neonata di 8 mesi coinvolti in un grave incidente frontale, sono morti sul colpo

Un gravissimo incidente stradale è quello che è avvenuto nella giornata di domenica 29 ottobre, nella provincia di Chieti. Purtroppo il padre e la neonata di soli 8 mesi, che viaggiavano all’interno della stessa auto, sono deceduti sul colpo. In corso ora tutti gli accertamenti del caso.

Gli agenti per poter prendere tutti i rilievi del caso, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverso tempo. Per permettere anche ai Vigili del Fuoco ed ai sanitari di poter intervenire.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 13 di domenica 29 ottobre. Precisamente lungo la strada statale Trignina, che si trova a San Salvo, nella provincia di Chieti.

Per la famiglia doveva essere una giornata di festa, che purtroppo nel giro di pochi istanti, si è presto trasformata in un dramma. Al momento sono poche i dati emersi du questo sinistro.

Da ciò che è emerso in queste ultime le due auto, una Mercedes Classe A ed una Audi Q2 si sono scontrate frontalmente. L’ipotesi è proprio che una delle due abbia invaso la corsia opposto.

Lo scontro tra i veicoli è apparso molto grave sin da subito. Per questo i passanti hanno presto chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, ma anche delle forze dell’ordine.

Il decesso del padre e della neonata: le condizioni delle altre persone

I soccorritori sono presto intervenuti sul posto. Hanno anche avuto bisogno dell’aiuto dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto liberare le persone, che erano rimaste incastrate tra le lamiere dei loro veicoli.

Una di loro è uscita miracolosamente illesa. Per il padre e la bambina appena nata, purtroppo i medici non sono riusciti a fare nulla, se non constatare i loro strazianti decessi.

Anche una madre con la figlia sono rimaste gravemente ferite, ma non è ancora chiaro se abbiano o meno un legame di parentela con il papà e la neonata. Le forze dell’ordine per poter fare i rilievi del caso, hanno dovuto chiudere la strada al traffico. Ci saranno ulteriori informazioni su questo sinistro così grave.