Il mondo della musica america e non solo è a lutto per la morte di un grandissimo musicista capace, insieme alla sua band, gli Eyrth, Wind & Fire, di segnare un epoca e un genere, il Pop Rock. Il suo nome era Andrew Woolfolk e si è spento all’età di 71 anni, dopo aver lottato a lungo con una brutta malattia.

Credit: CBS

Ad annunciare il decesso del sassofonista della band statunitense, ci ha pensato Philip Bailey, suo grandissimo amico e voce della stessa storia band.

Su Instagram Bailey ha pubblicato uno scatto in cui posa proprio insieme ad Andrew, accompagnandolo con questo toccante messaggio:

L’ho incontrato al liceo e siamo diventati subito amici e compagni di band. Si chiamava Andrew Paul Woolfolk. Lo abbiamo perso oggi, dopo essere stato ammalato per oltre 6 anni. È passato all’eternità, da questa Terra dei morenti alla Terra dei Viventi. Bei ricordi. Grande talento. Buffo. Competitivo. Arguto. E sempre in stile. Booski… Ci vediamo dall’altra parte, amico mio.

in poche ore il post ha raggiunto un numero enorme di reazioni e commenti da parte di tutti coloro che hanno appreso attraverso il post stesso della brutta notizia.

La carriera di Andrew Woolfolk

Andrew Woolfolk è nato in Colorado nel 1950 e quando frequentava il liceo ha conosciuto Philip Bailey, che successivamente lo avrebbe inserito nella band.

Gli Eyrth, Wind & Fire sono nati a Chicago nel 1969 e nel 1973, con l’abbandono di Ronnie Laws e Roland Bautista, necessitavano di un nuovo componente. Fu allora che lo stesso Bailey ricordò delle ottime capacità con il sassofono di Woolfolk e lo fece entrare.

Da li sono seguiti molti anni in cui Andrew e la band sfornarono decine e decine di pezzi e album che arrivarono ad un successo incredibile.

La canzone di maggiore successo è stata senza dubbio September, pubblicata nel 1978 e che restò in cime alle classifiche per molte settimane.

La rivista Rolling Stones ha definito la band come innovativa, precisa ma sensuale. L’emittente televisiva VH1 li ha definiti come una delle band più grandi di sempre. Nell’arco della loro storia hanno venduto oltre 90 milioni di dischi.

Innumerevoli anche le collaborazioni con personaggi illustri della musica, tra cui i Level 42 e Phil Collins.

Woolfolk è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame come membro di Eyrth, Wind & Fire nel 2000 e nella Colorado Music Hall of Fame nel 2017.