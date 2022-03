La data di sabato scorso, 26 marzo 2022, rimarrà nella storia per essere stato il giorno in cui la star mondiale della musica, Phil Collins si è esibito per l’ultima volta davanti ad un pubblico. Una decisione arrivata dopo 50 anni di strepitosa carriera, per via delle sue condizioni di salute che vanno via via peggiorando. Ad annunciarlo ci ha pensato lo stesso musicista.

Otto Grammy Awards, un Premio Oscar, due Golden Globe, cinque BRIT Awards, un Disney Legends e oltre 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Tutto questo fa di Phil Collins una delle stelle musicali più luminose di tutti i tempi.

Il suo nome e la sua musica resteranno per sempre nella storia. La storia d’amore tra lui e la musica, però, sta per terminare.

Sabato scorso l’artista si è esibito alla O2 Arena di Londra, per l’ultima data del reunion tour 2022 dei Genesis, gruppo con il quale Collins è diventato grande, prima di intraprendere un’altrettanto strepitosa carriera da solista.

Successivamente, ha stupito tutti i suoi fan con un annuncio che, sebbene fosse da aspettarselo, ha comunque lasciato di stucco. L’artista ha rivelato che quello di Londra è stato il suo ultimo concerto.

I motivi del ritiro di Phil Collins

Il motivo che ha portato Phil Collins a prendere questa decisione, ha radici nel 2007, quando gli è stata diagnosticata una rara malattia ai nervi, che con il passare degli anni è peggiorata. Nel 2015, poi, gli è stato diagnosticato anche il diabete.

In qualche modo, durante l’ultimo tour dei Genesis, mi sono lussato alcune vertebre nella parte superiore del collo e questo ha colpito le mie mani. Dopo un’operazione riuscita al collo. Non riesco più a tenere in mano una bacchetta, né a cantare in piedi o suonare il piano.

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata al The Guardian, il musicista ha poi rivelato di essersi sentito un intralcio sul palco e di dover prendere questa decisione con rammarico, ma convinto che sia quella giusta.

A sostituirlo alla batteria, ha svelato Collins, sarà suo figlio Nic.