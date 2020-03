Angela Catapano ha perso la vita a 23 anni Giovane mamma ha perso la vita a soli 23 anni. Ecco cosa le è accaduto..

Un vero e proprio dramma, è accaduto nella mattinata di sabato quattordici marzo, a Terzigno, in provincia di Napoli. Una giovane mamma, chiamata Angela Catapano, ha perso la vita a ventitre anni, dopo essersi sottoposta ad un delicato intervento allo stomaco.

Un evento drammatico, che ha sconvolto tutta la comunità, ma soprattutto i suoi familiari, che non si aspettavano di dover vivere una tragedia simile.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la giovane donna, si è sottoposta all’intervento di bypass gastrico, ma sembrerebbe che l’operazione non sia andata proprio a buon fine. Infatti poco dopo per lei non c’è stato più nulla da fare.

Nella mattinata di sabato, poco prima di perdere la vita, ha pubblicato un messaggio sulla sua pagina Facebook, con una foto di Gesù, con scritto: “Mettici la mano tu!”

Su ciò che è accaduto stanno indagando le forze dell’ordine, ma per il momento sembrerebbe che ci siano dei medici indagati. Però, non è stata ancora confermata questa notizia.

Le forze dell’ordine, tengono il massimo riserbo su ciò che è avvenuto in quell’ospedale e soprattutto, su come Angela Catapano abbia perso la vita, così giovane. Era molto conosciuta nella comunità di Terzigno ed infatti su i social, sono apparsi molti messaggi per darle l’ultimo saluto e per stare vicino alla sua famiglia.

La ragazza, di soli venti tre anni, ha lasciato il marito ed il figlio piccolo. Tutti la descrivono come una mamma dolce ed amorevole, che faceva di tutto per il suo bimbo.

La famiglia è sconvolta per come è andato l’intervento ed ora vogliono sapere solo la verità dietro questa tragica perdita. Gli inquirenti stanno indagando, ma non è ancora chiaro se il corpo di Angela Catapano, verrà sottoposto ad autopsia, nei prossimi giorni.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

