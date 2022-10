Le ultime notizie sulle nuove piste per Angela Celentano e come la famiglia è arrivata alla ragazza dell'America del Sud

Sono davvero tante le domande a cui mamma Maria e papà Catello cercano una risposta sulla scomparsa della loro figlia, Angela Celentano. Sono esattamente 26 anni che sperano di poter riabbracciare la ragazza, che al momento avrebbe circa 29 anni.

Al momento sono 2 le piste che il legale sta prendendo in considerazione: quella della ragazza dell’America del Sud ed una di una donna, che dice di essere proprio lei la ragazza scomparsa.

Luigi Ferrandino avvocato di fiducia della famiglia, pochi giorni fa in uno dei suoi interventi a Mattino 5 News, ha spiegato cosa sta accadendo ora. Soprattutto perché per loro è difficile prendere il DNA.

Da ciò che dice il legale, questa ragazza ha una rete di protezione intorno davvero molto ampia. Inoltre, fa anche un lavoro in cui è sempre protetta e riuscire ad avvicinarla è molto difficile. Sulla voglia che aveva sulla schiena, Ferrandino ha dichiarato:

Angela in più, aveva una voglia nella parte destra della schiena, mentre questa ragazza ce l’ha proprio al centro. Abbiamo interpellato una dermatologa e ci ha detto che crescendo è possibile che si sia stata una traslazione.

Il legale ha anche spiegato che sono arrivati a questa giovane, poiché la sua famiglia negli anni 90 aveva dei collegamenti con delle persone Vico Equense, dove vive la famiglia Celentano. Però per ora non si conoscono molti dettagli su questo aspetto.

La scomparsa di Angela Celentano

I fatti di questa bambina che all’epoca aveva solamente 3 anni, sono iniziati il 10 agosto del 1996. Era con la famiglia sul Monte Faito ed è proprio qui, che è scomparsa nel nulla.

Da quel momento sono molte le piste prese in considerazione, ma è solo negli ultimi giorni che una donna si è fatta avanti dicendo che è proprio lei la bimba portata via. Ha mandato una mail al legale, ma la sua identità non è stata resa nota per via della legge sulla privacy.

Anche con questa nuova pista, sarà necessario effettuare il test del DNA, per avere ulteriori conferme. La famiglia dice di avere ancora la speranza, ma che vogliono anche rimanere con i piedi a terra. Non vogliono crederci troppo, per non rimanere delusi.