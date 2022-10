Nella mattinata di mercoledì 12 ottobre, il legale della famiglia di Angela Celentano, la bimba di 3 anni scomparsa 26 anni fa, ha fatto un nuovo intervento nel programma Mattino 5. In queste sue dichiarazioni, ha spiegato come si stanno muovendo e perché non riescono ad avere il DNA della ragazza Sud Americana.

Sono ancora molte le piste che gli agenti stanno prendendo in considerazione su questa triste vicenda. Anche un’altra donna si è fatta avanti, dicendo che è proprio lei la piccola scomparsa.

Tuttavia, il legale della famiglia Luigi Ferrandino, in uno dei suoi ultimi interventi al programma Mattino 5, ha spiegato cosa sta accadendo ora con la ragazza Sud Americana, che pensano sia proprio Angela. L’avvocato nell’intervista ha dichiarato:

C’è un’incredibile somiglianza con la ragazza dell’America Latina, ma è difficile da avvicinare. La giovane ha una rete di protezione intorno molto forte.

Questo per via delle famiglia alle spalle, che è molto facoltosa. Esercita una professione che non ci permette di raggiungerla facilmente. Ciò rende più complicata la raccolta del DNA ed il procedere con le analisi. Angela in più, aveva una voglia nella parte destra della schiena, mentre questa ragazza ce l’ha proprio al centro. Abbiamo interpellato una dermatologa e ci ha detto che crescendo è possibile che si sia stata una traslazione.

La scomparsa della piccola Angela Celentano

I fatti di questa bambina che all’epoca aveva solamente 3 anni, sono iniziati il 10 agosto del 1996. Era con la famiglia sul Monte Faito ed è proprio qui, che è scomparsa nel nulla.

Da quel momento sono molte le piste prese in considerazione, ma è solo negli ultimi giorni che una donna si è fatta avanti dicendo che è proprio lei la bimba portata via. Ha mandato proprio lei una mail al legale, ma la sua identità non è stata resa nota per via della legge sulla privacy.

Anche con questa nuova pista, sarà necessario effettuare il test del DNA, per avere ulteriori conferme. La famiglia dice di avere ancora la speranza, ma che hanno vogliono anche rimanere con i piedi a terra. Non vogliono crederci troppo, per non rimanere delusi.