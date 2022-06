Sono passati 26 anni dalla sua misteriosa scomparsa: Angela Celentano è stata rapita per un’adozione illegale? E quello che ipotizza una campagna social lanciata con un video in cui si raccontano gli ultimi giorni di una bambina di cui si sono perse le tracce. I genitori hanno deciso di lanciare una campagna internazionale nella speranza che Angela riconosca i suoi giochi.

I genitori di Angela Celentano, dopo 26 anni, ancora non hanno perso le speranze di riabbracciare la figlia scomparsa il 10 agosto del 1996. Nel video lanciato di recente, Maria e Catello Celentano mostrano vecchie immagini girate nella sua cameretta della casa di Vico Equense, in provincia di Napoli.

Nel video si vedono i suoi giocattoli e la lavatrice e la lavastoviglie rosa con cui lei giocava molto quando aveva 3 anni.

Crediamo li possa riconoscere. Il miracolo avverrà, un giorno o l’altro ci reincontreremo.

Sono molte le inchieste che la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto per seguire piste che si sono sempre rivelate un nulla di fatto. La coppia, però, non perde la speranza e grazie ai social spera di arrivare ad Angela. Loro sono convinti che sia ancora viva.

Secondo la coppia, infatti, la bambina, sparita nel nulla nei boschi di Faito mentre la famiglia era impegnata in un pic nic con amici, sarebbe ancora viva:

Angela può essere stata rapita per una adozione illegale, potrebbe trovarsi ovunque.

CREDIT: CHI L’HA VISTO?

Angela Celentano rapita per un’adozione illegale: l’ipotesi dei genitori

La coppia non ha preparato solo il video, ma anche volantini in italiano e in inglese che raccontano la storia di Angela Celentano, anche attraverso immagini e foto di come potrebbe essere oggi la bimba ormai 30enne.

Quando penso a lei la immagino bambina, ma so che mia figlia adesso è una ragazza. Bella come le sue sorelle.

La mamma spera che sia Angela a riconoscersi e a cercare la sua famiglia di origine, alla vigilia del 29esimo compleanno.