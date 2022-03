Nella serata di ieri, mercoledì 30 marzo, il programma televisivo Chi L’ha Visto? è tornato di nuovo a parlare del caso della piccola Angela Celentano. Sono passati quasi 26 anni dalla sua misteriosa scomparsa, ma i genitori non hanno mai perso la speranza di poterla riabbracciare.

Una storia che purtroppo ha tenuto con il fiato sospeso tutta l’Italia. In tanti speravano in un lieto fine, che purtroppo ancora non è arrivato. Però proprio come dice la mamma della piccola Denise Pipitone, i bambini non si archiviano.

I fatti sono iniziato il 10 agosto del 1996. Angela aveva appena 3 anni e in quella giornata era con i genitori ed altre 40 persone, sul monte Faito, a Napoli.

Per loro doveva essere una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza, ma in breve tempo è avvenuto l’impensabile. La bimba è stata vista per l’ultima volta intorno alle 13.

Un altro bambino chiamato Renato, che all’epoca aveva 11 anni, è stato l’ultimo ad averla vista. Il piccolo ha riferito di esser andato nel parcheggio a portare il pallone in auto. Tuttavia, proprio mentre erano sul sentiero per tornare dagli adulti, lui ha detto alla piccola di proseguire da sola, perché doveva scendere di nuovo.

Da quel momento di Angela si sono perse tutte le tracce. Renato ha riferito di non aver incontrato nessuno durante il tragitto per tornare dagli altri. Di conseguenza la scomparsa della bimba è ancora avvolta nel mistero.

Il nuovo appello dei genitori per la piccola Angela Celentano

Il papà Catello è stato il primo ad allertare le forze dell’ordine. Da quel momento sono partite tutte le ricerche e proprio come spesso accade, nei giorni successivi la famiglia è stata inondata di telefonate. Dalla testimone anonima, ai veggenti. Tutto è risultato essere però infondato. Lo scorso anno per i 25 anni dall’accaduto, il papà ha volto fare un nuovo appello a Il Mattino. L’uomo ha dichiarato: