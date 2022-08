Come sarebbe oggi Angela Celentano, scomparsa 26 anni fa sul Monte Faito quando era solo una bambina? Ecco una nuova immagine che i genitori hanno ottenuto e che dovrebbe corrispondere con estrema esattezza alle sembianze di Angela oggi: della piccola si sono perse le tracce dal 10 agosto del 1996. Oggi avrebbe 29 anni. Quando la mamma ha visto la foto di age progression si è messa a piangere.

Catello e Maria Celentano, genitori della bambina scomparsa dal Monte Faito nel 1996, non perdono le speranze di poterla riabbracciare:

Il lavoro nostro e dei nostri esperti per portare a casa Angela non si ferma, sono in corso varie attività in ogni settore investigativo e stiamo vagliando diverse segnalazioni interessanti, in particolare una di queste in America Latina sta meritando la nostra attenzione. Il nostro avvocato, Luigi Ferrandino, raccomanda sempre grande prudenza e assieme ai nostri esperti vaglia ogni minimo dettaglio coinvolgendoci in ogni attività investigativa.