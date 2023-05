In occasione della giornata Ieo per le donne, evento organizzato dal dottor Veronesi che tratta il delicato argomento dei tumori, è intervenuta l’attrice Angela Finocchiaro. La amatissima vip ha raccontato la sue esperienza con il cancro, che l’ha colpita al seno nel 2010, e ribadito l’importanza della prevenzione.

La Giornata Ieo per le donne è un evento pensato e organizzato dal Professor Umberto Veronesi e che da ormai 15 anni riunisce migliaia di donne che hanno avuto o hanno il tumore al seno.

L’idea dell’evento è quella di vivere un momento speciale nel quale condividere informazioni, esperienze e emozioni con medici e ricercatori, fuori dal perimetro dell’ospedale.

Roberto Orecchia, direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia, definisce così l’evento:

IEO per le Donne nasce dalla convinzione che la voce dei pazienti, se ascoltata ‘scientificamente’, può cambiare le cose . Ascoltare non vuol dire solo entrare in relazione con la sfera emotiva dei pazienti, ma anche capire cosa possiamo e dobbiamo fare per spostare sempre più in là i traguardi della cura, anche oltre la regressione clinica della malattia.