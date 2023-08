Ecco cosa sarebbe emerso in queste ore dopo la sua morte

Hollywood si stringe alla famiglia dell’attore costretta a vivere in poco tempo un duplice lutto difficile da affrontare. Purtroppo il giovane interprete non c’è più. Sul caso di Angus Cloud, le cause del decesso sono ancora ignote. Ma secondo qualcuno potrebbero essere ricollegabili alla scomparsa del padre, deceduto una settimana prima.

Angus Cloud era nato il 10 luglio 1998 ed è venuto a mancare a soli 25 anni il 31 luglio del 2023. Conor Angus Cloud Hicke, questo il suo vero nome, era nato in California, ma aveva origini irlandesi. Aveva pensato di trasferirsi qui, prima di entrare nel cast di Euphoria.

Lo avevano scoperto per caso. A lanciarlo nel mondo della recitazione è stata l’agente di casting Eléonore Hendricks. Lui lavorava in un ristorante di Brooklyn. E in poco tempo si è ritrovato a vestire i panni di Fezco O’Neillm, detto Fez, in Euphoria, serie HBO di successo.

Come artista, amico, fratello e figlio, Angus era speciale per tutti noi in così tanti modi. La scorsa settimana ha sepolto suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora di nuovo insieme a suo padre, che era il suo miglior amico.

Questo l’annuncio della famiglia che, una settimana dopo il decesso del padre, ha dovuto salutare anche lui. E forse non è un caso: le due scomparse potrebbero essere collegate.

Angus Cloud, le cause del decesso riconducibili alla scomparsa del padre avvenuta solo una settimana prima?

Si parla di overdose come causa del decesso. Il suo corpo è stato trovato senza vita a Oakland. La mamma ha trovato il figlio esanime e ha chiamato i soccorsi. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Una settimana prima la famiglia aveva perso il padre. Lo avevano sepolto in Irlanda e avevano appena fatto ritorno a casa. Il 25enne aveva avuto pensieri di gesti estremi dopo aver perso il padre.