Per il decesso di Angus Cloud la mamma ha voluto intervenire subito, con una lunga lettera su Facebook per spiegare quanto successo. La donna ha detto di avergli dato la buonanotte e di averlo lasciato a lavorare su un progetto artistico. Il ragazzo si è poi addormentato sulla scrivania e non si è più svegliato.

Non so se o cosa possa aver messo nel suo corpo dopo. So solo che ha messo la testa sulla scrivania dove lavorava al progetto artistico, si è addormentato e non si è svegliato.

Lisa Cloud Mclaughlin è la mamma del giovane attore di 25 anni che lo scorso 31 luglio, una settimana dopo la scomparsa del padre, ha perso la vita nella sua casa. Su Facebook ha voluto scrivere una lunga lettera per spiegare quanto accaduto.

Amici, voglio che tutti sappiate che apprezzo il vostro amore per la mia famiglia in questo momento distrutto. Voglio anche che sappiate che, sebbene mio figlio sia stato profondamente addolorato per la prematura scomparsa di suo padre per mesotelioma, il suo ultimo giorno è stato gioioso.

Il ragazzo si trovava nella casa di famiglia ad Oaland in California. L’ultima settimana è stata difficile per tutti quanti. Ma non sembrava dare segni di problemi. Poi il decesso.

Angus Cloud, la mamma ha scritto una lunga lettera su Facebook sul decesso del figlio