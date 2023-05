Il ritrovamento di Anica Panfile, la madre di origini romene, scomparsa prima del suo turno di lavoro, è avvolto nel mistero.

Gli inquirenti avevano valutato la pista del gesto estremo, ma dopo gli esami medici, è emersa una triste verità. Potrebbe trattarsi di un delitto.

Secondo quanto emerso da un primo esame, il corpo di Anica Panfile presenta ferite alla testa compatibili con colpi di un’arma contundente. Non solo, non c’era acqua nei polmoni della 31enne. Ciò proverebbe che sia finita nel fiume solo dopo il decesso.

Dopo la denuncia di scomparsa fatta dalla famiglia, un pescatore ha trovato il corpo della donna in un’ansa del fiume Piave, a Spresiano.

Anica era mamma di 5 figli, che amava profondamente e con i quali viveva insieme al suo nuovo compagno. Si era separata dal suo ex cinque anni fa. Lavorava nella cucina della mensa di una casa di riposo e, per arrotondare soldi, faceva le pulizie in case private. Quel giorno si stava recando proprio in una di quelle abitazioni, che non ha mai raggiunto.

Per circa tre giorni, i familiari hanno cercato di avere sue notizie, fino al tragico allarme lanciato da quel pescatore. Da subito, hanno escluso l’ipotesi del gesto estremo. La famiglia era certa che la 31enne non avrebbe mai fatto una cosa del genere ai suoi figli e ora vogliono la verità.

Le parole della famiglia di Anica Panfile

Qualcuno ha fatto del male alla donna e poi si è disfatto di lei, gettandola nel fiume. Chiedono agli inquirenti di visionare i filmati di sorveglianza delle telecamere della zona, poste per tutto il tragitto che la donna ha fatto dalla sua abitazione fino al punto del triste ritrovamento.