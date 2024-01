Anica Panfile, mamma trovata senza vita: cosa ipotizzano le autorità sul movente dell’ex datore di lavoro

Il delitto di Anica Panfile, la mamma trovata senza vita nel fiume Piave, è ancora avvolto nel mistero. Tuttavia, poche ore fa è arrivata una svolta importante. Le autorità hanno arrestato l’ex datore di lavoro Franco Battaggia con l’accusa di delitto e soppressione aggravata del corpo.

Franco Battaggia è stato l’unico indagato per mesi, l’ultimo ad aver visto Anica Panfile ancora viva. La donna si era recata a casa dell’uomo e dopo aver varcato quella soglia, di lei si sono perse le tracce. Era stato il marito a denunciarne la scomparsa, preoccupato dal suo mancato rientro e dal fatto che non riusciva più a rintracciarla. La madre è stata poi trovata senza vita da un pescatore nel fiume Piave.

L’autopsia di Anica Panfile

L’autopsia ha rivelato dettagli importanti, che hanno subito diretto le indagini verso il suo ex datore di lavoro. La donna era già morta quando è stata abbandonata nel fiume. Secondo l’esame medico, Anica è deceduta per traumatismo plurimo cranio-cerebrale, ovvero dopo diversi colpi alla testa e per sindrome asfittica, quindi per soffocamento. Non solo, il medico legale ha individuato un’intossicazione da cocaina.

Battaggia aveva raccontato di aver prestato dei soldi alla sua ex dipendente e che quel giorno l’aveva incontrata per consegnarle il Cud. Ma poi l’aveva accompagnata nei pressi di un negozio perché doveva incontrare “un’altra persona”. Tuttavia dalle indagini è emerso uno scenario ben diverso. Le telecamere non hanno ripreso nessun tragitto di Anica e dell’uomo verso quel negozio. In casa dell’ex datore di lavoro sono state trovate tracce di Dna della donna in una camera e tracce di cocaina.

Gli inquirenti ipotizzano che l’uomo potrebbe aver attirato in casa la sua ex dipendente con una scusa e poi potrebbe aver spezzato la sua vita, a seguito di un rifiuto. Alcune indiscrezioni parlano di una presunta relazione tra i due. Ma per ora, si tratta solo di ipotesi. Saranno solo le indagini a far luce sulla verità. Franco Battaggia è stato condotto in carcere e ora dovrà comparire davanti al Gip per l’interrogatorio di garanzia.