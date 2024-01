Il caso di Anica Panfile, la madre trovata senza vita da un pescatore nel fiume Piave, è arrivato ad un svolta. Le autorità hanno arrestato l’ex datore di lavoro Franco Battaggia.

Il 77enne è finito sin da subito nel mirino delle forze dell’ordine, come l’unico sospettato del delitto di Anica Panfile e l’ultimo ad averla vista in vita. I fatti risalgono a maggio del 2023, quando il marito della donna ha denunciato la sua scomparsa, preoccupato dal suo mancato rientro a casa e dal suo cellulare irraggiungibile.

Battaggia aveva raccontato di aver incontrato quel giorno la sua ex impiegata per consegnarle il Cud e di averla poi accompagnata davanti al negozio Arcade Bike. Aveva un appuntamento con un’altra persona. Tuttavia le autorità non hanno trovato alcun Cud stampato e non hanno trovato indizi utili che abbiano confermato il racconto dell’ex datore di lavoro, nemmeno attraverso le telecamere della zona. Da subito gli inquirenti si sono convinti che l’uomo avesse mentito durante l’interrogatorio.

La Procura della Repubblica di Treviso ha disposto l’arresto dell’ex datore di lavoro di Anica Panfile

Poche ore fa è arrivata la notizia dell’arresto. La Procura della Repubblica di Treviso ha disposto l’arresto di Franco Battaggia. L’uomo si trova ora nella prigione di Treviso e dovrà comparire davanti all’autorità giudiziaria.

Gravi, precisi e concordanti elementi indiziari raccolti nel corso delle indagini nei confronti dell’indagato.

L’autopsia effettuata sul corpo senza vita della donna, ha evidenziato segni di soffocamento e di vari colpi alla testa e un’intossicazione da sostanze stupefacenti. Anica Panfile era già priva di vita, quando è stata lasciata nel fiume Piave. Non solo, dalle indagini, secondo le prime indiscrezioni, sarebbero anche emerse tracce biologiche in casa dell’ex datore di lavoro, che lo stesso avrebbe provato a cancellare.

Franco Battaggia è accusato di delitto e di tentata soppressione del corpo senza vita. L’accusato era già noto alle forze dell’ordine per reati avvenuti tra gli anni ’80 e ’90.