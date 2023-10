Il ragazzo alla guida della moto che trasportava Anita Graneroli aveva conseguito l'esame per la patente poche ore prima l'incidente

Sono emersi nuovi importanti dettagli sul grave sinistro che ha visto coinvolti due ragazzi. Purtroppo una 17enne chiamata Anita Graneroli è deceduta sul colpo, mentre l’altro giovane dopo un breve ricovero, ha avuto la possibilità di tornare a casa.

In queste ore sono davvero tante le persone sconvolte da questa grave e prematura perdita. Infatti stanno scrivendo tantissimi messaggi di cordoglio per lei e per i suoi cari sui social.

I fatti sono avvenuto intorno alle 18, di venerdì 6 ottobre. Precisamente in una strada che si trova nel comune di Grosio, che è nella provincia di Sondrio.

I due giovani erano in sella all’Aprilia RS 600. Alla guida c’era il ragazzo di 21 anni, che nel pomeriggio aveva appena conseguito l’esame per la patente ed era stato bocciato. Aveva solamente il foglio rosa.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha frenato di colpo ed ha perso il controllo del veicolo. Per questo è andato a finire contro il guard rail.

Entrambi avevano il casco. Tuttavia, la 17enne a causa del grave impatto, è andata a finire in un fossato che si trova a diversi metri dalla strada. Da qui è partita la chiamata disperata ai sanitari ed anche alle forze dell’ordine.

Il decesso di Anita Graneroli dopo il sinistro

I medici sono arrivati sul posto in pochi minuti, anche con l’ausilio dell’auto medica e dell’elisoccorso. Hanno cercato di rianimare la giovane sul posto, ma si sono presto resi conto che ormai non c’era più nulla da fare. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

L’amico che era alla guida, ha riportato traumi lievi. I sanitari lo hanno trasportato in ospedale, ma già il giorno successivo, hanno deciso di rimandarlo a casa.

Nel frattempo le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica e se il giovane alla guida ha delle responsabilità. Sui social sono tanti i messaggi pubblicati per Anita e di vicinanza alla sua famiglia.