Si chiamava Anita Graneroli la 17enne che nella tarda serata di venerdì 6 ottobre, ha perso la vita, mentre era in sella alla moto insieme al suo fidanzatino. I medici intervenuti per lei non hanno potuto fare nulla, mentre il ragazzo è ricoverato in ospedale.

Gli agenti intervenuti sul posto, ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, anche per capire il motivo del sinistro, che non ha visto coinvolti altri veicoli.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 18, di venerdì 6 ottobre. Precisamente nel piccolo comune di Grosio, che si trova nella provincia di Sondrio.

I due fidanzati, non è ancora chiaro dove erano diretti. Lui era alla guida, mentre la ragazza era nel parte posteriore. Probabilmente erano appena usciti e stavano per raggiungere i loro amici.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il 22enne ha frenato di botto. Sono finiti con la loro Aprilia Rs 600, contro il guard rail.

Dopo l’impatto purtroppo la giovane è stata sbalzata in alcuni terreni che costeggiano la carreggiata. I passanti si sono presto resi conto che la situazione era molto grave ed hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine.

Il decesso di Anita Graneroli, dopo il sinistro

I medici sono arrivati sul posto in pochissimi minuti. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova ancora ricoverato. Tuttavia, per Anita non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo decesso.

Gli agenti dopo aver preso i rilievi del caso, al momento stanno lavorando per capire la dinamica. Vogliono capire soprattutto i motivi che hanno spinto il giovane a frenare all’improvviso, forse per un ostacolo.

Nel frattempo la scomparsa di questa giovane, in età così prematura, ha sconvolto l’intera comunità. Sono davvero tanti che la stanno ricordando con messaggi di affetto e cordoglio anche per la sua famiglia, colpita dal lutto improvviso.