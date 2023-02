La giovane ragazza di 20 anni è morta per shock anafilattico per le sue allergie

Sul caso del decesso di Anna Bellissario, anche le salse del ristorante vegano dove si trovava a cena con il fidanzato prima di finire in coma sono finite sotto indagine. Gli inquirenti, infatti, non puntano solo il dito su possibili tracce di latte nel tiramisù che ha mangiato a fine pasto. Ma anche sulla presenza di uova nelle salse. La giovane, infatti, era allergica sia al latte sia alle uova.

La ragazza è entrata in coma dopo aver mangiato un tiramisù vegano in un ristorante del centro di Milano. Come ha raccontato anche il fidanzato, al secondo cucchiaino di dessert ha iniziato a stare male.

Dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale, purtroppo il suo cuore si è fermato per sempre. Le indagini continuano ad andare avanti e gli inquirenti hanno inserito nella lista degli indagati anche i responsabili del ristorante Flower Burger, insieme ai rappresentanti della ditta che riforniva il locale dei prodotti vegani.

Sul registro degli indagati c’erano già due rappresentanti e due dipendenti dell’azienda Glg, che produce il dolce che dovrebbe essere vegano. Ma che conteneva tracce di proteine del latte. Dovranno rispondere di delitto colposo, frode nell’esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine.

Altre tre persone si uniscono agli indagati. Ci riferiamo al responsabile del ristorante Flower Burger, dove Anna ha cenato quella sera, e i due rappresentanti della ditta che forniva al locale i prodotti vegani, come ad esempio maionese e senape.

Anna Bellissario, le salse del ristorante contenevano tracce di uova

La giovane ragazza 20enne non era solo allergica alle proteine del latte, nella forma più grave dell’allergia. Ne aveva anche una più lieve alle uova. Forse la combinazione dei due allergeni ha scatenato una reazione tale da condurla, purtroppo, al decesso.

Come sempre, Anna aveva chiesto la lista degli allergeni dei piatti che voleva ordinare. Ma in alcuni prodotti c’erano tracce non riportate in etichetta, come ad esempio nel tiramisù.