Sei anni fa Anna D'Urso perse il suo bimbo durante il parto: oggi, in una clinica di Avellino, è nata la sua bambina

Una storia bellissima, che infonde speranza a tutti, è quella della signora Anna D’Urso. La donna, una 44enne di Solofra che purtroppo da qualche tempo deve affrontare la lotta contro il cancro, nella giornata di ieri ha portato a termine la sua difficile gravidanza ed ha dato alla luce, con il supporto dei medici della clinica Malzoni di Avellino, la piccola Mya, che gode di ottima salute.

Credit: Anna D’Urso – Facebook

La vita ha purtroppo messo Anna davanti a diverse sfide nel corso degli anni, ma quello che le è capitato nella giornata di ieri può definirsi quasi un miracolo.

Anna ha 44 anni e vive nella provincia di Avellino, in Campania. Sei anni fa era rimasta incinta e la gioia di diventare mamma venne purtroppo soppressa da una tragedia.

Il bimbo, nato prematuro e di soli 360 grammi di peso, morì durante il parto.

Quella tragedia, unita ai suoi problemi di obesità e la scoperta di essere affetta da una rara forma tumorale genetica, come ha spiegato la stessa Anna in un lungo post su Facebook, l’hanno fatta sentire sbagliata e non adatta.

La gioia più grande di Anna D’Urso

Credit: Anna D’Urso – Facebook

Qualche mese fa, nel pieno della sua lotta contro il cancro, Anna D’Urso ha scoperto di essere rimasta di nuovo incinta.

In un primo momento le era stato consigliato di interrompere la gravidanza, ma l’incontro con alcuni medici della clinica Malzoni di Avellino ha cambiato di fatto il destino della vita di molte persone.

Anna è stata seguita dai dottori Giuseppe Casarella, Lucia Casarella, Raffele Petta, Gennaro Miele, Carmine Malzoni e tutti gli altri componenti della straordinaria equipe della struttura.

Credit: Anna D’Urso – Facebook

Con medicinali adatti, controlli frequenti, dedizione e passione per lo straordinario lavoro che fanno, hanno permesso che ieri venisse al mondo la piccola Mya in ottima forma.

Ringrazio tutti perché senza professionisti che hanno anche umiltà e cuore il mondo è più brutto, grazie a loro la vita è meravigliosa.

Ha scritto la neo mamma su Facebook.

L’evento è stato celebrato e festeggiato sui social anche dalla clinica stessa, che ha voluto complimentarsi anche con la stessa Anna per la forza, l’amore e l’incredibile tenacia mantenuti durante una difficile gestazione.

“La vita, quel miracolo meraviglioso ed imprevedibile che a volte ci lascia senza fiato dalla gioia“: queste le parole scritte dalla clinica in un altro post.