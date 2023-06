Un gravissimo sinistro è quello che avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 24 giugno, sul raccordo Avellino-Salerno. Ad avere la peggio purtroppo una donna di 41 anni, che a causa del forte scontro ha perso la vita praticamente sul colpo ed i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla.

La dinamica di questo sinistro è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per capire le eventuali responsabilità da parte dei due automobilisti. Il marito della ragazza era disperato, poiché si erano sposati da una settimana.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 19, di sabato 24 giugno. Precisamente sul raccordo che porta da Avellino a Salerno, a circa 700 metri dall’uscita di Atripalda.

La donna era in macchina con il marito, si erano uniti in matrimonio da circa una settimana. Per ora la dinamica è ancora in corso di ricostruzione.

L’unica cosa certa è proprio che a causa del forte impatto tra i due veicoli, la 41enne è deceduta praticamente sul colpo. I medici intervenuti hanno cercato di rianimarla, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Il marito era disperato, proprio perché erano appena riusciti a coronare il loro più grande desiderio di sposarsi.

Donna di 41 anni deceduta: le condizioni degli altri

L’uomo ed anche gli altri due ragazzi che era bordo dell’altro veicolo, non hanno riportato contusioni gravi. Infatti i medici li hanno medicati sul posto, ma le loro condizioni non risultano essere affatto gravi.

I dottori non hanno ritenuto opportuno per i tre il trasferimento in ospedale. Le forze dell’ordine invece, per poter fare i rilievi del caso hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverso tempo.

Solo dopo la rimozione dei due veicoli coinvolti nel sinistro, hanno avuto la possibilità di far scorrere di nuovo i veicoli, in direzione Salerno. Ora saranno solo le ulteriori indagini a far luce su questo straziante episodio.