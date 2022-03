La storia della piccola Anna ha commosso l’intero mondo del web. Una ragazzina di soli 12 anni che combatte una battaglia contro la leucemia durante la guerra in Ucraina.

A raccontarla è stata Olena Zelenska, una scrittrice ed attivista del posto e moglie del presidente Volodymyr Zelenskyy.

Come lei, sono tantissimi i pazienti oncologici aiutati a lasciare l’Ucraina da convogli umanitari e portati in un posto sicuro, dove possono ricevere tutte le cure di cui hanno bisogno.

La piccola Anna, come ha scritto la stessa giornalista, ha perso i suoi bellissimi capelli biondi a causa della leucemia e aveva quasi sconfitto quel mostro che le ha cambiato la vita. Le rimanevano soltanto tre sedute di chemioterapia, quando è iniziata l’invasione delle forze russe, che hanno ostacolato i suoi trattamenti medici.

I dottori stanno facendo il possibile per aiutare i propri pazienti in questo tragico momento, ma non è facile farlo negli scantinati delle strutture sanitarie, senza i dovuti macchinari e le medicine ormai difficili da reperire.

Grazie ai convogli umanitari, Anna e altri pazienti nelle sue stesse condizioni, sono stati portati fuori dall’Ucraina.

L’attivista Olena Zelenska ha spiegato:

Anna e più di 100 ragazzi di Kiev, Charkiv, Zhytomyr, Cherkasy, Khmelnytsky sono stati evacuati a Leopoli, nel centro medico specializzato per bambini dell’Ucraina occidentale. La scommessa non è stata vana. Nel centro medico non solo accettano piccoli pazienti provenienti da tutto il paese e stabilizzano le loro condizioni. Ma li trasferiscono per cure ulteriori all’estero.

I paesi hanno unito le loro forze per organizzare convogli umanitari, al fine di aiutare queste persone. La Polonia è il primo punto raggiunto dai pazienti oncologici. Medici di tutto il mondo stanno arrivando in soccorso dei colleghi per aiutare con le cure mediche. Anche un’equipe del Gaslini di Genova è pronta a partire per raggiungere la Polonia.

La giornalista ha concluso il suo racconto con un’affermazione piena di coraggio, forza e positività: