Anna Zhdan, ha perso la vita a causa di una struttura di legno nel parco Bimba si arrampica su una statua. La struttura cade a terra e le causa gravi traumi. Nonostante il tentativo dei medici, per lei non c'è stato nulla da fare. Ecco cosa è accaduto in quel parco..

Un drammatico incidente che si è trasformato in tragedia, è avvenuto domenica otto marzo, in un parco a Zaporizhia, in Ucraina, dove una bimba di soli dieci anni, chiamata Anna Zhdan, ha perso la vita. Doveva essere un giorno di festa per lei e per tutta la sua famiglia.

Dovevano festeggiare insieme la festa della donna e passare una giornata diversa dal solito. Quello era il loro scopo, nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe avvenuta una cosa del genere.

Secondo le informazioni che sono state rese note, domenica otto marzo, i genitori hanno portato la piccola in quel parco per farla giocare e per farla stare con alcuni suoi amici.

Tutto stava procedendo bene, non era accaduto nulla di strano. Quando all’improvviso, la bimba ha deciso di arrampicarsi su una statua di un orso, che era nel parco.

Nessuno però, aveva notato che quell’oggetto non era fissato a terra ed infatti, dopo pochi secondi è praticamente caduto addosso ad Anna, provocandole una grave frattura del cranio. Il suo peso era di circa duecento chilogrammi.

Sono stati allertati immediatamente i soccorritori, che sono arrivati sul posto ed hanno trasportato la bimba in ospedale d’urgenza. I medici volevano provare a fare qualcosa per salvarla, ma nonostante i loro disperati tentativi, il cuore della piccola ha cessato di battere, la mattina dopo l’incidente.

I genitori hanno subito denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, che hanno già avviato un’indagine. Secondo le prime testimonianze che sono venute fuori, sembrerebbe che quella statua, che è stata messa lì nel 2013, fosse già caduta altre volte e per fortuna non aveva mai causato gravi traumi.

Infatti, ogni volta i lavoratori del parco, la rimettevano in piedi, ma non la fissavano bene a terra. Il responsabile del posto, invece, ha detto che non è colpa sua se la piccola ha perso la vita, poiché vicino l’oggetto c’è scritto di non arrampicarsi.

Nonostante tutto, la piccola Anna ha perso la vita e gli inquirenti stanno ancora indagando su ciò che è accaduto. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

