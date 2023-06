Nuovi aggiornamenti sul caso di Annalisa Lucifero e la piccola Cora. Madre e figlia sono state rintracciate in Costa Rica.

I giudici hanno stabilito che Annalisa Lucifero, fuggita nel 2022 per scampare all’affidamento della minore a favore del padre Stefano, deve tornare in Italia. Ma la madre non ha alcuna intenzione di farlo e, secondo quanto riportato da Il Giorno, avrebbe presentato appello. Avrebbe anche raccontato ai magistrati del posto di aver subito maltrattamenti e di aver paura che succeda nuovamente.

Il padre Stefano Zardini è preoccupato e teme che la donna possa approfittare del tempo del ricorso per fuggire di nuovo e far perdere le tracce della sua bambina.

Sono 15 lunghi mesi che non sente e non vede la piccola Cora. L’ex moglie è fuggita via dall’Italia per paura che la bimba venisse affidata al padre, come era già successo con i due figli più grandi. Ha messo così in atto un piano, ha imparato lo spagnolo ed acquistato due voli. Le autorità le hanno rintracciate in Spagna, ma poi nessuno è più riuscito a trovare traccia di madre e figlia fino a pochi giorni fa, quando sono state segnalate in Costa Rica.

Le autorità italiane hanno avviato una rogatoria internazionale. Nel frattempo, l’ambasciata italiana in Costa Rica ha fatto sapere che Cora sta bene ed è apparsa serena. Ma nonostante ciò, papà Stefano è preoccupato ed ha paura di non poterla riabbracciare.

Come faccio a fidarmi? Come posso stare tranquillo? Cora deve aver sofferto tantissimo ad essere stata costretta a lasciare i suoi compagni di scuola e i suoi amici. Bisogna riportarla in Italia il prima possibile, ho paura che la madre la nasconda ancora e che si debba ricominciare tutto da capo.

Annalisa Lucifero accusata di sottrazione di minore

Annalisa Lucifero è accusata di sottrazione di minore, gli investigatori stanno anche cercando di capire se abbia agito da sola o se qualcuno l’abbia aiutata nella fuga.