Si è lasciata andare ad un lungo sfogo con La verità. Annalisa Minetti ha perso la vista e ora vede “tutto nero”.

Un po’ rosico, che non posso più vedermi. Sono come mi sento: oggi in tuta e quando vado in tv vestita da gnocca. Ora non più, nero totale. L’oculista mi ha detto poco tempo fa che anche anatomicamente sto peggiorando, ma neanche me ne accorgo a questo punto. Mio padre mi ha sempre detto: sarai tu la luce. Faccio quel che posso.

Annalisa Minetti oggi ha 46 anni e tutti la ricordano per il suo esordio al Karaoke di Fiorello, poi per Miss Italia e infine per il Festival di Sanremo. Lei stessa, ricordando il suo esordio, ha rivelato;:

Questa cosa non la cita mai nessuno, ma io ne vado molto fiera. Chissà se Fiorello se lo ricorda.

L’agonia della cantautrice è iniziata all’età di 18 anni, quando ha scoperto di essere affetta da retinite pigmentosa e degenerazione maculare. Non c’è voluto molto, prima che scoprisse che avrebbe perso la vista.

Nonostante il suo destino ormai chiaro, Annalisa Minetti ha sempre lottato a testa alta, riuscendo a raggiungere i suoi obiettivi e i suoi successi. Nel 1997 si è aggiudicata il settimo posto a Miss Italia e l’anno successivo, nel 1998, ha vinto il Festival di Sanremo.

Negli anni successivi, la cantautrice ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e si è dedicata alle competizioni paraolimpiche. Se prima raccontava di vedere delle ombre, adesso davanti a lei c’è soltanto un “nero totale“. Una delle cose che l’aiuta ad andare avanti è proprio lo sport, una grande passione per la 46enne. Si è guadagnata la medaglia d’argento ai campionati italiani paralimpici di triathlon.