Non c'è stato nulla da fare per l'attrice: Anne Heche, star di Hollywood, è morta dopo giorni di agonia a seguito di un brutto incidente

Non c’è stato nulla da fare per salvare la vita di Anne Heche. La star Hollywoodiana la settimana scorsa era rimasta vittima di un brutto incidente stradale. I medici ce l’hanno messa tutta, ma alla fine l’attrice non ce l’ha fatta. Un portavoce della famiglia ha annunciato la sua morte cerebrale e l’avvio delle procedure per la donazione degli organi.

Un dramma assoluto, quello capitato alla star di Hollywood, famosa per aver recitato in film di grande successo. Uno su tutti, Donnie Brasco, al fianco di Al Pacino e Jhonny Depp.

Settimana scorsa la Heche, che era a bordo della sua auto e stava percorrendo una strada nel quartiere di Mar Vista di Los Angeles, ha perso il controllo del veicolo ed è finita a sbattere contro il muro di una casa.

L’impatto è stato violentissimo e la macchina ha subito preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a sedare le fiamme ed estrarre il corpo dell’attrice solo dopo un’ora.

Dopo qualche giorno di ricovero, purtroppo è stata dichiarata la morte cerebrale per Anne Heche. Ad annunciarlo ci ha pensato un portavoce della sua famiglia, che ha rilasciato un comunicato al sito TMZ.

L’annuncio della morte di Anne Heche

Purtroppo, a causa del suo incidente, Anne Heche ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimane in coma, in condizioni critiche. Non ci si aspetta che sopravviva.

La nota prosegue spiegando che le macchine che tengono in vita l’attrice sono ancora attive, nell’attesa di capire quali organi possano essere idonei alla donazione. La donazione stessa, spiega il portavoce, era una precisa volontà della Heche.

Poi prosegue ringraziando tutti coloro che, in questi difficili giorni, hanno inondato la famiglia Heche di amore e si sono preoccupati per le sue condizioni. Compresi i meravigliosi medici e infermiere dell’ospedale in cui si trova.

Le indagini successive, hanno evidenziato che Anne Heche era sotto l’effetto di cocaina al momento dell’incidente, ma non di alcool, come si pensava inizialmente.

Era sposata dal 2001 con il cameraman Coley Laffoon, da cui ha avuto anche un figlio. Centinaia i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle ultime ore.