Sarebbero drammatiche le condizioni di salute di Anne Heche. La famosa attrice statunitense è infatti rimasta vittima di un bruttissimo incidente stradale. L’auto su cui viaggiava si è schiantata contro una casa a Los Angeles ed ha preso fuoco. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre un’ora per estrarla dall’abitacolo.

Non è la prima volta che nella vita della Heche capitano dei drammi. Quando aveva solo 14 anni suo padre Donald morì per AIDS. Nello stesso anno morì anche il fratello Nate in un incidente stradale.

Un’altra sua sorella, Cynthia, era morta pochi mesi dopo la nascita per un problema al cuore. Nel 2006, invece, sua sorella Susan morì dopo aver lottato a lungo contro un cancro al cervello.

Qualche giorno fa, Anne Heche si trovava nel quartiere di Mar Vista a Los Angeles ed era alla guida della sua automobile, una Mini Cooper blu.

Here’s the now mangled vehicle owned by actress Anne Heche being towed away after speeding and crashing into a Mar Vista home and sparking a fire. @CBSLA pic.twitter.com/rRSqnM1YDt — Rachel Kim (@CBSLARachel) August 6, 2022

Per cause ancora da accertare, ma presumibilmente per via dell’alta velocità, l’attrice ha perso il controllo di guida ed è finita a sbattere contro il muro di una abitazione.

L’impatto è stato violentissimo, tanto che la vettura è esplosa in fiamme ed ha preso fuoco anche la casa stessa a cui era andata a sbattere.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Los Angeles, che sono però riusciti a sedare le fiamme soltanto dopo un’ora.

Le condizioni di Anne Heche

L’attrice Anne Heche, famosa per tantissimi film di alto livello, come per esempio Donnie Brasco, nel quale ha recitato al fianco di mostri sacri come Al Pacino e Johnny Depp, sarebbe in condizioni gravissime.

Brian Humphrey, dei vigili del fuoco di Los Angeles, ha dichiarato che ci sono voluti 59 vigili del fuoco e 65 minuti per raggiungere, confinare ed estinguere completamente il fuoco all’interno dell’edificio gravemente danneggiato.

L’attrice avrebbe riportato ustioni molto gravi e attualmente si trova in ospedale a lottare per sopravvivere.

Un altro motivo per cui la Heche è nota al gossip mondiale, è la relazione intrattenuta con l’altra attrice Ellen DeGeneres. Anne fu infatti una delle prime star mondiale a fare coming out ed annunciare pubblicamente la sua bisessualità. La relazione tra le due finì nel 2001, quando la Heche conobbe e iniziò una relazione con il cameraman Coley Laffoon, da cui ha avuto anche un figlio