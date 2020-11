Un tragico episodio è avvenuto nei giorni scorsi. Una mamma di 41 anni, chiamata Antonella Abbatangelo è morta dopo aver atteso il ricovero per 11 ore. Era positiva al Coronavirus e dopo 5 giorni in ospedale, il suo cuore ha cessato di battere. Ha lasciato un bambino di soli 14 mesi.

Un evento drammatico, che ha sconvolto la famiglia, ma anche molti membri dello staff ospedaliero. Infatti anche il cardiologo Giuseppe Carpagnano, ha voluto parlare dell’accaduto sui social.

Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, il dramma si è consumato nella giornata di giovedì 19 novembre. La donna era di Trani, ma era ricoverata all’ospedale Dimiccoli, di Barletta.

Antonella una settimana prima di recarsi in pronto soccorso, ha iniziato a mostrare i primi sintomi del Coronavirus. Però, la sua situazione non sembrava grave. Nel momento in cui ha iniziato a peggiorare, ha deciso di farsi accompagnare all’ospedale di Trani.

I sanitari, dopo un primo controllo, l’hanno rimandata a casa. Il giorno successivo, accompagnata dai suoi familiari è andata nel nosocomio di Barletta. Prima di entrare in pronto soccorso per tutti gli accertamenti necessari, ha dovuto attendere 11 ore.

L’hanno tenuta ricoverata per 5 lunghi giorni, ma alla fine nella giornata di giovedì, il suo cuore ha cessato di battere. Tutti i tentativi dei medici di salvarle la vita, sono risultati vani. In base a ciò che riporta Il Corriere della Sera, non aveva altre patologie pregresse.

Morte Antonella Abbatangelo, il post del medico

I familiari della giovane mamma, sono risultati tutti negativi al tampone, ma dovranno comunque restare in quarantena preventiva. Infatti non potranno nemmeno partecipare al suo rito funebre, per un ultimo addio.

La vicenda ovviamente ha fatto moto discutere. Per questo motivo anche il Cardiologo Giuseppe Carpagnano, ha voluto raccontare l’accaduto sui social. Ha scritto: