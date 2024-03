Nella serata di ieri, mercoledì 6 marzo, il programma Chi l’ha Visto?, si è occupato ancora una volta della scomparsa e del ritrovamento del corpo di Antonella Di Massa. La donna 51enne che era sparita nel nulla per 10 lunghi giorni e che poi hanno ritrovato ormai deceduta gli inviati della trasmissione.

Durante il racconto di ciò che è successo, nonostante il massimo riserbo che stanno mantenendo gli inquirenti sul caso, il giornalista è riuscito a rilasciare alcuni dettagli inediti. Inoltre, anche Antonietta un’amica di famiglia, ha voluto lanciare un appello anche a nome del marito e delle figlie della 51enne. Sono ancora addolorati per parlare. La donna nella sua intervista ha detto:

L’unica cosa che noi chiediamo è di non far cadere il sipario su questa storia, perché Antonella non si è tolta la vita. Assolutamente no. Se l’avesse voluto fare, ma non è andata via per farlo, l’avrebbe fatto nelle ore subito dopo la sua scomparsa, ma sicuramente non dopo 11-12 giorni.

Chiedo a chiunque possa aiutare con delle testimonianze, possa dare una mano, qualsiasi cosa si possa fare per dare una spiegazione a questa storia, di intervenire.

Purtroppo su quello che è successo ad Antonella Di Massa, è ancora un mistero. Anche perché per giorni sono andate avanti le ricerche, ma nessuno ha mai avuto informazioni utili per poterla ritrovare. Gli inquirenti dallo scorso 6 marzo hanno deciso di indagare per il reato di istigazione a togliersi la vita.

Le dichiarazioni dell’amica di famiglia di Antonella Di Massa, durante la diretta

CREDIT: RAI

La signora Antonietta, nonostante l’appello fatto in un’intervista, ha scelto anche di essere presente nella diretta. Ha spiegato appunto dei dubbi che ha ora la famiglia e soprattutto che secondo loro, nei giorni in cui era scomparsa, qualcuno può averla aiutata. La donna alla conduttrice ha detto: