Nella giornata di domenica 3 marzo sono stati celebrati nell’isola di Ischia, i funerali di Antonella Di Massa, la donna di 51 anni scomparsa e ritrovata senza vita dopo 10 lunghi giorni. Il marito poco dopo, ha scelto di prendere una decisione davvero molto importante.

In occasione dell’ultimo saluto alla 51enne, una folla commessa e gremita ha scelto di essere presente. Non tutti hanno avuto la possibilità di entrare in chiesa, poiché non c’era spazio. Hanno scelto di fare una cerimonia silenziosa, fatta di preghiere e dolore.

All’arrivo ed all’uscita del feretro, nessuno ha battuto le mani e non c’è stato nemmeno il classico lancio di palloncini in aria. Le figlie fuori la chiesa si sono abbracciate con i loro amici, mentre il loro papà Domenico era dietro di loro, con gli occhi fissi sulla bara. L’uomo ancora oggi non riesce a capire cosa sia successo alla donna.

Purtroppo le indagini per la vicenda stanno ancora andando avanti, ma c’è il massimo riserbo da parte degli inquirenti. Hanno prima eseguito l’autopsia, ma ancora oggi non si conoscono i risultati e poi hanno dato alla famiglia la possibilità di dirle addio riconsegnando a loro il corpo della 51enne.

La decisione del marito durante il funerale di Antonella Di Massa

CREDIT: RAI

Il marito di Antonella, ha scelto che dopo la cerimonia, la donna venga cremata. Forse era un desiderio che lei aveva in vita e lui sta cercando di realizzarlo. Tuttavia, le indagini ancora non riescono a dare delle risposte concrete.

Antonella era scomparsa dallo scorso 17 febbraio. La mattina era uscita con sua madre per fare la spesa e poi è tornata a casa. Una volta sistemato ciò che aveva acquistato, è uscita di nuovo, senza dire dove doveva andava. Le figlie con il passare delle ore e senza mai una risposta alle loro chiamate, hanno iniziato ad allarmarsi. Purtroppo da quel momento di lei si sono perse tutte le tracce per 10 lunghi giorni.

Fino a quando gli inviati del programma Chi l’ha Visto?, non l’hanno ritrovata senza vita sotto un albero di arance, in un terreno incolto. Vicino aveva un flacone di liquido antigelo per le auto e sulla testa un sacco nero. Hanno anche trovato intorno al collo un tubicino di plastica, ma non c’erano segni da che potessero far pensare ad uno strangolamento.