Una svolta importante è quella che è arrivata in queste ultime ore e che riguarda proprio il delitto della 19enne Antonella Lopez. Nella notte gli agenti hanno fermato un ragazzo di 21 anni, già conosciuto per altri reati, accusato appunto di aver messo fine alla vita della giovane.

Al momento di lui non è stata ancora resa nota l’identità, ma saranno necessarie le prossime ore per capire cosa è successo e soprattutto quali erano le sue reali intenzioni. Sembrerebbe che lui aveva intenzione di colpire un amico della vittima, che poi è rimasto ferito.

Il drammatico episodio è avvenuto nella notte tra sabato 21 e domenica 22 settembre. Precisamente all’esterno del locale Bahia Beach, che si trova a Molfetta, nella provincia di Bari. Tra diversi giovani sarebbe appunto partita una rissa per futili motivi che sarebbe poi continuata all’esterno. Quando all’improvviso, il 21enne avrebbe preso l’arma che aveva con sé ed avrebbe appunto sparato ben 6 colpi.

Uno di questi ha colpito Antonella Lopez e le avrebbe appunto recito l’aorta. Purtroppo le ha provocato uno shock emorragico, causandole quindi il decesso nel giro di pochi istanti. L’amico che per gli agenti era il bersaglio, è rimasto ferito ma per ora non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Le indagini per il decesso di Antonella Lopez

Gli agenti intervenuti sul posto, hanno subito capito che si trattava di criminalità organizzata. Per questo motivo hanno subito chiesto l’intervento di uno dei reparti speciali. Da qui sono partite le indagini, che hanno poi portato alla svolta nella notte.

Le forze dell’ordine hanno fermato il 21enne che risulterebbe appunto essere il colpevole. Per l’accusa lui avrebbe agito al culmine di una lite, iniziata per futili motivi.

Su ordine dell’autorità giudiziaria gli agenti hanno posto anche sotto sequestro il locale, nel quale si è consumato il delitto. Il provvedimento servirà appunto per raccogliere tutti gli indizi e gli elementi che saranno poi utili alle indagini.