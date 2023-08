L'avvocata penalista ha perso la vita in un incidente mentre andava in vacanza

Nei funerali di Antonella Teramo i colleghi hanno dato l’ultimo saluto all’avvocata penalista, che ha perso la vita in un sinistro che ha causato il decesso anche della sua piccola figlioletta di soli 4 anni. La famiglia stava rientrando dalle vacanze in Calabria, quando l’auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente che purtroppo non ha dato scampo a mamma e figlia.

Antonella Teramo ha perso la vita nel giorno del suo compleanno. La donna di 36 anni stava tornando a casa dalle vacanze con la famiglia. Ha perso la vita in un sinistro avvenuto sulla Statale Jonio-Tirreno, all’altezza di Melucuccio, in provincia di Reggio Calabria.

Era andata a trovare la famiglia d’origine per le vacanze estive. In macchina con lei c’era anche la figlia Maya, di soli 4 anni. La piccola è deceduta come la mamma. Il marito di Antonella, Domenico Campenni, le ha subito soccorse, ma per loro non c’era niente da fare.

Antonella Teramo era un’avvocata penalista di Milano, originaria però di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Aveva ottenuto la laurea all’Università “Magna Graecia” di Catanzaro nel 2013 con una tesi in Diritto Commerciale.

Il trasferimento a Milano per esercitare la professione di avvocato. Poi la nascita della figlia Maya, avuta dal compagno, che era con lei nell’auto nel giorno in cui ha perso la vita.

Le parole dedicate ad Antonella Teramo dai colleghi, presenti al funerale dell’avvocata penalista deceduta in Calabria

Tanto domani mi sveglio, Antonella, e troverò il tuo solito sorriso genuino stampato nella mail di lavoro che mi manderai. O forse, entrando in studio, in quello che è e resterà sempre il tuo studio a Milano, mi racconterai delle stramberie dell’udienza o del povero cristo per il quale avevi profuso impegno e passione.

Queste le parole dei colleghi giuristi dello studio Milan Law Firm dove Antonella lavorava. Parole piene di commozione per la scomparsa della giovane mamma.