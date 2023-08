Sono davvero tante le persone che hanno scelto di essere presenti nella chiesa di Nicotera, per l’ultimo straziante addio a Antonella Teramo ed alla sua piccola Maya. Entrambe purtroppo hanno perso la vita a causa di un grave sinistro, la scorsa domenica 20 agosto.

In tanti sono sconvolti ed addolorati per queste perdite. Però sono anche in ansia per le sorti della cognata della donna e della sua bambina, visto che erano tutti nella stessa auto.

A celebrare il rito c’era il Vescovo don Attilio Nostro, che ha voluto parlare anche ai familiari, con la speranza di poterli confortare in questo momento per loro davvero difficile e straziante.

Molte persone si sono presentate davanti la chiesa con una maglia con una foto. Nella frase per Antonella e Maya hanno scritto: “Vola in alto insieme a mamma Lellina piccola Poppi!”

C’è stata anche grande commozione nell’omelia del parroco, che ha detto: “Antonella e Maya vivono ancora in noi, anche se in questo momento desideriamo altre cose. La preghiera può restituirci tanto e la comunità di Nicotera lo sa.”

All’uscita dei due feretri dalla chiesa, c’è stato un grande applauso da parte di tutti i presenti. In pochi sono riusciti a trattenere le lacrime per queste perdite così gravi e straziante. La famigliola aveva deciso di andare in Calabria, per una vacanza e per il compleanno della donna di 36 anni.

Il sinistro in cui sono decedute Antonella Teramo e Maya

La donna e la figlia erano in macchina con il fratello. Con loro c’erano anche la compagna e la figlia di 3 anni. Il marito di Antonella era in un’altra macchina dietro di loro.

Non è ancora chiaro cosa è successo, ma l’auto con a bordo l’intera famiglia e quella guidata da un uomo chiamato Domenico Politi si sono scontrate frontalmente.

I sanitari intervenuti, per la piccola Maya e la sua mamma non hanno potuto fare nulla sin da subito Con loro anche il 39enne alla guida dell’altro veicolo.