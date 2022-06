Antonia Mendoza Chavez è morta a soli 52 anni, in modo tragico. La terribile vicenda arriva da Pico Rivera (Los Angeles), ma in pochissime ore si è diffusa in tutto il mondo.

La donna era uscita nelle prime ore del mattino con i suoi due cani, quando è stata colpita da un fulmine. È morta folgorata in pochi istanti, insieme ai suoi animali domestici.

I filmati delle telecamere hanno ripreso l’intera scena, gli ultimi tremendi minuti di vita della 52enne e quelli dei suoi due cani.

A lanciare l’allarme è stata la padrona di casa, preoccupata dal fatto che non era tornata dalla sua solita passeggiata mattutina e dal fatto che non rispondeva al telefono. Aveva guardato i video delle telecamere dell’abitazione e l’aveva vista uscire intorno alle 7:30 con i suoi amici a quattro zampe.

L’ho chiamata e si è attivata direttamente la segreteria, e da lì, ho avuto la sensazione che fosse lei. Ho controllato i filmati della videosorveglianza domestica… è uscita intorno alle 7:30 e ho visto che era coi suoi due cani.. poi non è più tornata.

Il ritrovamento del corpo di Antonia Mendoza Chavez e dei suoi due cani

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori e gli agenti delle forze dell’ordine. Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per salvare la vita di Antonia Mendoza Chavez.

Il cadavere è stato trovato lungo un sentiero lungo il letto del fiume San Gabriel.

Dopo la tragedia, il direttore di Pico Rivera Steve Carmona ha voluto lanciare un appello rivolto a tutti i cittadini. Ha chiesto loro di rimanere nelle proprie abitazioni durante i temporali:

Dovremmo essere tutti cauti a uscire a causa della tempesta che si sta abbattendo.

I decessi come quello di Antonia Mendoza Chavez sono piuttosto rari in California. Dal 2006, la 52enne è stata la nona persona a morire a causa di un fulmine.

Una terribile vicenda che in poche ore ha fatto il giro del mondo attraverso i social network.