Addio ad Antonietta e Sharon: ai funerali della mamma e della figlia appena nata morte di Covid tanta la commozione, per una tragedia che ha lasciato tutti senza parole. La donna e la sua piccolina sono venute a mancare a pochi giorni di distanza a causa dell’infezione da coronavirus. Purtroppo per loro i medici non hanno potuto fare niente.

Tanto dolore ai funerali di Antonietta Delli Santi e della piccola Sharon, madre e figlia morte a causa delle complicazioni legate alla Covid-19. La donna aveva appena 27 anni e aveva contratto il virus proprio mentre era in attesa della sua bambina.

La piccola Sharon è nata prematura e non ce l’ha fatta. La bambina è morta poco tempo prima della sua mamma 27enne, che si è spenta qualche giorno fa mentre si trovava ricoverata presso il Policlinico di Napoli. Purtroppo i medici non hanno potuto fare niente per salvare la vita ad entrambe.

I funerali di mamma e figlia si sono tenuti presso la chiesa della Santissima Annunziata a Montano Antilia, una città piccolissima che si trova nel Cilento, in provincia di Salerno. La donna era originaria proprio di questo paesino, che si stringe alla famiglia.

Una sola bara per la mamma e per la figlia, salutate in chiesa e nel sagrato da amici, famigliari e da tutti i concittadini che hanno voluto dare un ultimo saluto alla donna di 27 anni e alla sua bambina, morte troppo presto. Presenti anche il sindaco di Montano Antilia e di Ascea, dove Antonietta Delli Santi viveva.

Antonietta e Sharon, funerali pieni di commozione per mamma e figlia

Antonietta Delli Santi aveva scoperto di avere la Covid-19 lo scorso agosto 2021, quando era già incinta di Sharon. Non aveva fatto il vaccino per il coronavirus e dopo il contagio si era presto ammalata in maniera grave.

I medici avevano disposto il ricovero al Policlinico di Napoli. Per tentare di salvare la bambina, i dottori hanno provato a farla nascere prematuramente, ma a settembre Sharon si è spenta. E il 14 novembre anche la sua mamma l’ha seguita in Paradiso.