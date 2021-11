Salerno, due mesi dopo il suo ricovero Antonietta Delli Santi si è spenta per sempre: anche la sua bimba non ce l'ha fatta

Un tragico lutto ha colpito la comunità di Ascea, in provincia di Salerno. Una ragazza e mamma di soli 27 anni, chiamata Antonietta Delli Santi è morta 2 mesi dopo il suo ricovero. Poche settimane fa è morta anche la sua bambina, che purtroppo è nata prematura.

CREDIT: FACEBOOK

Uno notizia straziante che si è diffusa molto velocemente. Per tutto questo tempo, le persone sono rimaste con il fiato sospeso in attesa che arrivasse la bella notizia.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, il dramma è avvenuto circa 2 mesi fa. La giovane donna era incinta della sua seconda figlia Sharon ed era alla 24esima settimana.

Proprio durante quel periodo, che per lei doveva essere bello e pieno di emozioni, è avvenuto qualcosa di terribile. Antonietta ha contratto il Covid-19 e nel giro di pochi giorni, le sue condizioni sono diventate gravi.

CREDIT: FACEBOOK

I medici proprio per questo, hanno deciso di ricoverarla in ospedale. Prima nel nosocomio di San Luca di Vallo della Lucania e subito al Policlinico Federico II di Napoli. È proprio in questa struttura che i dottori hanno deciso di sottoporla ad un cesareo, per riuscire a salvarle la mamma e la bimba.

Visto il parto prematuro, la situazione della piccola Sharon è apparsa grave sin da subito. Hanno fatto di tutto per aiutarla, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere 20 giorni dopo la sua nascita.

Il tragico decesso di Antonietta Delli Santi

La mamma, invece, a fine ottobre era risultata finalmente negativa al Coronavirus e tutti speravano che riuscisse a sopravvivere. Tuttavia, la scorsa domenica 14 novembre anche lei ha esalato il suo ultimo respiro. Il virus le aveva provocato dei problemi gravi, che non è riuscita a superare. Il sindaco di Montano Antilia Luciano Trivelli, sull’accaduto ha detto:

Un momento tragico, un momento toccante, un momento pregnante carico di notevoli contenuti emotivi, un momento che non sarebbe mai dovuto giungere.

CREDIT: FACEBOOK