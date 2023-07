Il triste episodio è accaduto nel comune di Raffadali, in provincia di Agrigento. Antonino Burgio, 69 anni, ha perso la vita all’interno del cimitero comunale di Aragona. L’operaio è caduto da un ponteggio per circa 4 metri.

Dalle prime notizie riportate, sembra che Antonino Burgio fosse impegnato in alcuni lavori di recupero di una cappella funebre. Improvvisamente, per cause ancora da accertare dalle forze dell’ordine, il 69enne ha perso l’equilibrio ed è precipitato. L’impatto con il suolo è stato fatale. Nonostante l’allarme lanciato al 118 e il tempestivo intervento di un elisoccorso, nessuno ha potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo.

Sulla vicenda sono intervenuti anche gli agenti dei Carabinieri, che adesso stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e stanno cercando di capire per chi stesse effettuando quei lavori e se tutto fosse in regola.

È il secondo incidente in pochi giorni che si verifica ad Aragona. La settimana scorsa un uomo è caduto da un vano ascensore, riportando spiacevoli conseguenze.

Antonino Burgio, indagini in corso

Antonino stava effettuando lavori di manutenzione sotto un caldo torrido. Non è chiaro se il pm deciderà di disporre o meno l’autopsia, per capire se l’uomo sia scivolato o sia stato colpito da un malore, magari per il troppo caldo. L’esame potrebbe essere fondamentale per individuare l’esatta causa del decesso.

La comunità è sconvolta, quanto accaduto si è rapidamente diffuso tra i residenti ma anche sul web. Sono numerose le persone che si stanno stringendo al dolore della famiglia, attraverso gesti e messaggi di cordoglio e supporto.

Soltanto un paio di giorni fa era arrivata un’altra triste notizia, un uomo di 49 anni ha perso la vita a seguito di un malore. È accaduto a Borghetto Lodigiano, Alessandro Boiocchi si trovava all’interno della sua abitazione e aveva deciso di uscire per fare una corsetta, era un grande appassionato di sport. Poco dopo è stato trovato disteso a terra su un cavalcavia, purtroppo era già troppo tardi.