Un episodio che ha davvero dell’incredibile è quello che è avvenuto la scorsa notte, nelle strade di Seveso. Una bimba di soli 3 anni è stata trovata a camminare da sola, scalza e con una canottiera da un passante. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, ha evitato il peggio.

Per fortuna la persona del posto, quando ha capito la gravità della situazione, ha chiesto ai Carabinieri di intervenire e quindi, di portarla in salvo. Ora sta bene.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 4 del mattino, della notte tra venerdì 16 e sabato 17 giugno. Precisamente nel piccolo comune di Seveso, che si trova in provincia di Monza e Brianza.

Da ciò che è emerso un uomo del posto, era all’interno della sua abitazione. Per lui sembrava essere una notte come le altre.

Quando all’improvviso, da una finestra gli è sembrato di aver visto una bambina che camminava in strada completamente da sola. Vista la gravità, ha allertato i Carabinieri, che a loro volta si sono messi a lavoro.

Gli agenti hanno iniziato a perlustrare le strade del paese e solo pochi minuti dopo hanno fatto l’incredibile scoperta. La piccola stava camminando sul ciglio della strada. Era scalza e con una canottiera.

Il ritrovamento della casa della bimba di 3 anni

I Carabinieri sono subito scesi e dopo averla portata al sicuro, hanno cercato di parlarle per avere delle informazioni. La piccola in un primo momento era spaesata ed impaurita, ma poi ha dato delle indicazioni.

Le forze dell’ordine quando hanno suonato alla casa che la bimba gli aveva indicato, si sono trovati davanti la zia, incredula e sconvolta. La donna ha spiegato che la madre era andata a Milano e l’aveva affidata a lei.

Tuttavia, non sa come la bambina sia riuscita ad aprire la porta e ad uscire da sola. Ha spiegato che non lo aveva mai fatto prima. Per fortuna però, la vicenda ha avuto un lieto fine grazie all’intervento del cittadino e degli agenti.