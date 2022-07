La Procura di Trapani ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte di Antonio Andriani. È caduto nel pozzo della sua villa

La Procura di Trapani ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Antonio Andriani. L’uomo è morto in una villetta che aveva preso in affitto nel comune di Erice, mentre festeggiava il suo 40esimo compleanno con gli amici.

I drammatici minuti precedenti alla morte, sono stati ripresi in un video girato da uno degli invitati. Antonio Andriani sta parlando al telefono, mentre balla con i suoi amici a ritmo di musica. Si trova sul pozzo artesiano. Improvvisamente, toglie il telefono, inizia a ballare e tende la mano agli amici per scendere. In quel preciso momento, la copertura del pozzo cede e il festeggiato precipita per 25 m.

Da filmato, si vede una donna che si affaccia nel pozzo e che poi inizia a gridare. Tutti gli invitati entrano nel panico e iniziano ad allertare i soccorsi. Quel giorno di festeggiamenti e divertimenti, si è trasformato in un dramma nel giro di pochi istanti.

Secondo il medico legale, il 40enne ha battuto violentemente la testa con le pareti ed è morto sul colpo. I Vigili del Fuoco lo hanno tirato fuori senza vita e gli operatori del 118 non hanno potuto far altro, se non dichiarare il suo decesso sul posto.

La Procura sta indagando sulla vicenda e ascoltando tutti i testimoni. È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Chi era Antonio Andriani

Antonio Andriani era un imprenditore di 40 anni e responsabile della Biosalus, molto conosciuto perché amava esibirsi durante le feste, imitando Renato Zero. Aveva partecipato a diversi Festival di musica.

Soltanto un anno fa aveva sconfitto il cancro.

Oggi festeggio la vita perché sì ho avuto paura ma ho combattuto con tutte le mie forze e lo racconto.

È morto in modo tragico il giorno del suo 40esimo compleanno, precipitando in un pozzo della sua nuova villa.