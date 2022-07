Qualcuno ha filmato gli ultimi istanti di vita di Antonio Andriani: le immagini appaiono sfocate, ma mostrano come l'uomo è caduto nel pozzo

Sono state diffuse sul web delle immagini di un video girato durante la festa di compleanno di Antonio Andriani, l’uomo che è precipitato in un pozzo artesiano mentre ballava, davanti agli occhi di tutti gli invitati.

Le immagini appaiono sfocate, ma sono la testimonianza di ciò che è accaduto pochi istanti prima della morte del quarantenne.

La tragedia è accaduta ad Erice, un comune in provincia di Trapani. I presenti stavano immortalando i momenti di gioia, mentre il festeggiato Antonio Andriani si stava godendo la sua festa di compleanno. Aveva affittato da poco la villa e aveva deciso di festeggiare lì il giorno del suo quarantesimo compleanno.

Antonio stava ballando sulla copertura del pozzo artesiano, circondato dagli amici. Le foto mostrano che, ad un certo punto, ha deciso di scendere ed ha allungato una mano in cerca di aiuto. Purtroppo, in quel preciso istante, la copertura del pozzo si è rotta e Antonio è precipitato. Chi lo stava reggendo ha cercato in ogni modo di afferrarlo, senza riuscire nell’intento.

Il dramma si è consumato davanti agli occhi di tutti i presenti e davanti alla telecamera di quel telefono che voleva catturare un momento di felicità e un ricordo che avrebbe conservato negli anni e che, invece, si è trasformato nella testimonianza di una tragedia.

Dopo la caduta, la musica si è fermata e tutti si sono avvicinati al pozzo in cerca di una risposta da parte di Antonio. Hanno pregato e sperato che l’acqua, in quei 25 m di profondità, avesse attutito la caduta dell’uomo.

I Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto in breve tempo, così come i soccorritori del 118. Con l’aiuto dei sommozzatori, i pompieri sono riusuciti a tirare fuori il festeggiato. Purtroppo Andriani era già morto. La caduta violenta è stata fatale ed ha stroncato la sua vita sul colpo. Il cadavere si trova ora all’obitorio di Marsala, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Si attendono i risultati dell’autopsia.

Antonio Andriani era molto conosciuto nella zona, si esibiva sempre imitando Renato Zero, aveva partecipato a molti Festival di musica ed era anche finito in televisione.