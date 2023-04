Si chiamava Antonio Caputo l’uomo di 36 anni che nella giornata di ieri ha perso la vita a seguito di un terribile incidente in moto. Il sinistro si è verificato a Capo D’Orlando, vicino a Messina e non vedrebbe altri mezzi coinvolti oltre a quello della vittima. Le autorità del posto hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato un’indagine.

Con l’arrivo delle belle giornate, gli appassionati delle due ruote tornano a montare in sella ai loro mezzi. Questo, purtroppo, ogni anno comporta degli incidenti molto gravi che, spesso, costano la vita a molti di loro.

Due giorni fa, un incidente particolarmente grave è avvenuto in Sicilia, più precisamente sulla autostrada A29 che collega Mazara del Vallo a Palermo.

Due giovani di 35 e 20 anni, Alessio e Salvatore, si sono schiantati con il loro scooter contro una automobile che era ferma nella corsia di emergenza. Per loro non c’è stato nulla da fare.

Ieri, invece, a Bergamo ha perso la vita Marco Moioli, un ragazzo di soli 29 anni che aveva appena finito di lavorare e si stava dirigendo al funerale del suocero di sua sorella. Mentre compiva un sorpasso si è ritrovato davanti un’auto, che non ha potuto evitare.

L’incidente di Antonio Caputo

Sempre in Sicilia, ma nella provincia di Messina, un altro uomo molto giovane ha perso la vita a seguito di un grave incidente in moto.

Era da solo in sella alla sua Ducati 1098 e stava percorrendo la strada che collega la via Consolare Antica con via Trazzera Marina, in contrada Pissi, a Capo D’Orlando.

Per cause ancora da accertare l’uomo ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica, finendo rovinosamente a terra.

Alcuni passanti hanno notato la moto e il conducente a terra ed hanno subito allertato i soccorsi. I medici, nonostante il loro tempestivo arrivo sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Durante i rilievi, gli agenti hanno rinvenuto il segno di una strana frenata poco prima del palo. Ciò lascia supporre che si sia trattato di un malore improvviso. Le indagini chiariranno cause e dinamica dello schianto.