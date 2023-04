Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri in Sicilia, vicino a Palermo, ed ha visto coinvolti uno scoter e una automobile. Il bilancio è stato di due vittime, entrambe molto giovani e che viaggiavano sul veicolo a due ruote.

Un altro ennesimo week end di sangue sulle strade italiane, con diverse persone che hanno perso la vita a seguito di terribili incidenti stradali che hanno spezzato le loro vite.

Uno gravissimo si è verificato nel primo pomeriggio sull’autostrada A29 che collega Palermo a Mazara Del Vallo, in Sicilia.

Uno scooter, un Honda, per cause ancora da accertare dalle forze dell’ordine, si è schiantato a velocità molto sostenuta contro una vettura ferma nella corsia di sosta.

Non sono chiari i motivi per cui la BMW era ferma, né come mai lo scooter procedesse sulla corsia di emergenza.

L’impatto è stato devastante e le due persone che viaggiavano sulla motocicletta sono state sbalzate a diversi metri di distanza, rimanendo entrambe esanimi sull’asfalto.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118, che però non hanno potuto far altro che soccorrere l’automobilista e constatare i decessi delle due perone che erano in scooter.

Chi erano le due vittime dell’incidente

Le due vittime si chiamavano Alessio Fardella e Salvatore Tantillo, avevano rispettivamente 36 e 20 anni ed entrambi vivevano nel quartiere Cruillas a Palermo, dove stavano tornando ieri per l’appunto.

Erano legati da una grande amicizia, oltre che dalla passione per i motori e tutti li conoscevano e ben volevano.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui loro profili di Facebook nelle scorse ore, molti dei quali dedicati ad entrambi, a testimonianza di come i due fossero amici.

Marco, un loro amico, scrive:

Avevamo grandi progetti, grandi piani per il futuro e invece le cose sono andate diversamente. Io oggi piango la perdita di due fratelli, niente sarà più lo stesso senza voi. Mi mancherete da morire.

Tony, caro amico di Alessio, per lui ha scritto: