Con il pallone tra i piedi ha incantato letteralmente il mondo intero. E anche la sua forte personalità lo ha reso noto anche tra i non appassionati del mondo del calcio. Forse proprio per questo, quando qualche giorno fa si è diffusa la positività al Covid di Antonio Cassano e il suo ricovero in ospedale, in tanti si sono preoccupati. Cosa è successo all’ex talento di Bari vecchia? Come sta oggi?

Con la smisurata, nuova crescita del numero di contagi di infezione da Covid-19, l’Italia, proprio come ogni altro paese, torna a tremare di paura. Sono già diverse le Regioni del paese tornate in “zona gialla” e ogni giorno viene battuto il record di tamponi positivi riportato nelle 24 ore.

Tra i tantissimi che si trovano ad affrontare questa battaglia, naturalmente ci sono anche molti personaggi noti dello spettacolo e dello sport.

Uno di questi, di cui negli ultimi giorni se ne è parlato molto, è Antonio Cassano. L’ex attaccante di Bari, Roma, Real Madrid, Milan, Sampdoria, Verona e della Nazionale Italiana, ha contratto il virus poco prima di Capodanno.

Da una situazione stabile, però, con il passare dei giorni le sue condizioni sono peggiorate. Fino a quando, qualche giorno fa, si è reso necessario un ricovero all’ospedale San Marino di Genova.

I chiarimenti sulle condizioni di Antonio Cassano

In molti si sono naturalmente preoccupati per le condizioni di Antonio Cassano. A fare chiarezza e a tranquillizzare tutti, però, ci hanno pensato lo stesso ex calciatore, il Professor Bassetti, che con il suo team ha curato l’ex giocatore, e la compagna di Antonio, l’ex pallanuotista Carolina Marcialis.

Mentre Cassano ha tranquillizzato tutti attraverso dei post e delle dirette sui social, Bassetti, direttore del nosocomio ligure, all’ANSA ieri ha dichiarato:

Quando è arrivato aveva una saturazione a 95. Le sue condizioni sono subito migliorate e domani tornerà a casa.

Con aria più polemica, attraverso delle storia su Instagram, Carolina Marcialis ha invece affermato: