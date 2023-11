Facendo delle faccende in casa, la vedova di Antonio Reyes ha trovato un biglietto che il suo amato le scrisse anni fa: cosa aveva scritto

Molto commovente il post pubblicato da Noelia Lopez, moglie del compianto campione del calcio spagnolo Antonio Reyes, scomparso in un incidente stradale nel 2019 a soli 35 anni. La donna ha trovato un biglietto che il suo amato le aveva scritto per festeggiare un San Valentino. La frase scritta su di esso, oggi acquisisce un significato ancor più profondo.

Era il primo giugno del 2019, quando il mondo del calcio europeo, in particolare quello spagnolo, apprendevano con enorme dolore la notizia della morte di Antonio Reyes.

Il calciatore, che nel corso della sua carriera aveva vestito le maglie di Real Madrid, Atletico Madrid, Arsenal, Benfica e soprattutto del Siviglia (diventando leggenda del club), quel giorno perdeva la vita in un tragico incidente stradale.

L’auto che guidava uscì di strada, si ribaltò è prese fuoco, non lasciando scampo a lui e a suo cugino, che viaggiava nel sedile del passeggero.

L’abbraccio che ricevette la moglie Noelia Lopez e le due bimbe piccole che la coppia aveva avuto fu immenso.

La Lopez non ha mai dimenticato il suo Antonio e praticamente ogni giorno lo ricorda, postando sul suo profilo Instagram foto scattate quando erano insieme e felici. Momenti che purtroppo non torneranno più.

Il biglietto di Antonio Reyes

Qualche giorno fa, la giovane vedova ha voluto condividere con i tanti che la seguono un episodio molto particolare che le è capitato, e che le ha fatto sentire una calda carezza nel cuore.

Facendo delle faccende domestiche le è tornato tra le mani un biglietto di auguri, che probabilmente Antonio Reyes aveva lasciato alla sua amata moglie in un San Valentino in cui era lontano forse per giocare con la sua squadra.

La vedova ha scattato una foto al biglietto, soprattutto per mostrare la frase che Antonio le aveva scritto. Una frase, un pensiero, che oggi ha acquisito un significato ancor più toccante e forte: “Non ti dimenticherò neanche se sono distante“.

