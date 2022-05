Un lutto devastante per una famiglia e per tutta una comunità, quella di Soleto, in Salento. Antonio Vantaggiato, un ragazzo di soli 21 anni, è morto a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto due giorni fa sulla strada provinciale Aradeo – Noha. Il suo corpo è stato trovato il giorno dopo dell’incidente. Era molto conosciuto in tutta la zona, poiché giocava a calcio nella squadra del Galatina.

Si tratta del secondo incidente mortale, nel giro di poche ore, avvenuto sempre sulla stessa via, la strada provinciale che collega Aradeo con Noha, nel cuore del Salento, in Puglia.

Solo poche ore prima, un anziano originario di Galatina aveva perso la vita in un terribile impatto.

Ci sarà invece da indagare sull’incidente che ha spezzato la vita di Antonio, il ragazzo di soli 21 anni residente a Soleto, un piccolo Comune della zona.

Dei passanti hanno notato una vettura incidentata sul bordo della strada e sono scesi a controllare. Vedendo che all’interno della Lancia Ypsilon c’era un ragazzo, hanno chiamato subito i soccorsi. Giunti sul posto, i medici non hanno potuto purtroppo far altro che constatare il decesso del giovane, avvenuto molto probabilmente sul colpo nell’impatto.

Stano ai primi rilievi pare che l’auto fosse uscita fuori strada molte ore prima del ritrovamento.

Ora l’indagine delle forze dell’ordine servirà a fare maggiore chiarezza possibile sull’incidente. A verificare i motivi per i quali la macchina sia uscita fuori strada e se ci siano state altre vetture coinvolte nel sinistro.

Cordoglio per la morte di Antonio Vantaggiato

Come detto, Antonio Vantaggiato, conosciuto da tutti con il soprannome di Tony, era molto noto in tutta la zona per la sua solarità e per il suo talento nel calcio.

Giocava infatti da anni nella squadra del Galatina. E proprio gli esponenti massimi della società hanno voluto salutarlo e ricordarlo con un commovente post su Facebook. Queste le parole del club: