Un drammatico incidente stradale, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Imola, è purtroppo costato la vita ad un uomo di soli 41 anni. Il suo nome era Antonio Vilardi, era un medico chirurgo, specializzato in ortopedia. A provocare il sinistro sarebbe stato un 24enne del posto, che a seguito dei controlli delle forze dell’ordine è risultato positivo all’alcool test.

Una città, anzi due, sono completamente sconvolte per la notizia che si è diffusa nelle prime ore del mattino di ieri, sabato 16 settembre.

Nato e cresciuto a Cosenza, Antonio Vilardi si era trasferito al nord, in Emilia Romagna, per conseguire i suoi studi di medicina. A Bologna aveva conseguito un master sul trattamento della patologie ortopediche dell’arto superiore.

Successivamente, circa 9 anni fa, aveva iniziato a lavorare come ortopedico per l’Azienda Usl di Imola.

Proprio nella sua nuova casa, dove si era stabilito insieme alla moglie e al figlioletto, intorno alle 3:20 della notte tra venerdì e sabato scorsi è successo ciò che nessuno avrebbe mai potuto prevedere né immaginare.

Il dottore era in sella alla sua Ducati Monster e stava percorrendo via D’Agostino. Arrivato all’incrocio con via Salvo D’Acquisto, in zona Pedagna, un’auto a velocità molto sostenuta lo ha travolto in pieno e scaraventato a terra violentemente.

Trascinato per oltre 200 metri sull’asfalto, il 41enne è morto praticamente sul colpo, rendendo vano l’intervento dei soccorritori del 118.

Arrestato colui che ha provocato la morte di Antonio Vilardi

Alla guida dell’automobile, una Mazda, c’era un giovane di 24 anni che, a seguito dei dovuti controlli delle forze dell’ordine, è risultato sotto l’effetto di alcool.

Nel suo sangue era presente un tasso di 1,21 grammi per litro di sangue. Ben oltre dunque il limite consentito. Ora il 24enne è accusato del reato di omicidio stradale.

Enorme il dolore per la perdita di un uomo ancora così giovane, che aveva dedicato la sua giovinezza alla medicina e all’aiutare gli altri al meglio delle sue possibilità.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle scorse ore, tra i quali spicca quello della Ausl di Imola: